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Gururlandıran tablo! 240 öğrenciye hafızlık belgesi

Erzurum'da hafızlık eğitimlerini tamamlayan 70'i kız 240 öğrenciye Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen törenle hafızlık belgeleri verildi.

27 Temmuz 2018 Cuma 16:50
Gururlandıran tablo! 240 öğrenciye hafızlık belgesi

Erzurum'da Yakutiye İlçe Müftülüğüne ait kurslarda eğitimlerini tamamlayan 240 öğrenciye düzenlenen törenle hafızlık belgeleri verildi.

Yakutiye İlçe Müftülüğüne ait yatılı ve gündüz kurslarında hafızlık eğitimi gören 11-15 yaş arasındaki 70'i kız 240 öğrenci için Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki DarülfünunCamisi'nde tören düzelendi.

HAFIZLARIN KURAN-I KERİM OKUMASIYLA BAŞLADI

Hafızların Kuran-ı Kerim okumasıyla başlayan tören, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç'in yaptığı sohbet ve duayla devam etti.

Törende konuşma yapan Dinç, Erzurum'da hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve ailelerini tebrik etti.

Hafız olan öğrencilerin sadece Erzurum için değil, bütün ülke ve İslam alemi için birer bereket olduğunu aktaran Dinç, "Allah mübarek etsin, hafız kardeşlerimiz çok önemli bir nimetin sahibi oldular. Sözlerin en güzelini ezberleyen öğrencilerimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammet Mustafa'nın ifadesiyle nimetin en şereflisi ve insanların en hayırlısı olma vasfına sahip oldu. Aileleri çok büyük onura sahip oldular. Allah bütün öğrencilere ömür boyu bu şerefli tacı taşımayı nasip etsin." dedi.

"HAFIZLIK SON DÖNEMLERDE GÜÇ KAZANDI"

Dinç, hafızlık hizmetlerinin son yıllarda güç kazandığına işaret ederek, artan Kuran-ı Kerim fiziki yapılarının ve doğrudan devlet desteğinin bu konuda önemli rol oynadığını vurguladı.

Yakutiye İlçe Müftüsü Osman Yazıcı da hafızlık eğitimi için genel olarak belirtilen sürenin 2 yıl olduğunu, bu sürenin öğrencinin azmine göre değiştiğini anlattı.

Kentte 1 yıl gibi sürede hafız yetiştirdiklerini ve 240 öğrenciyi hafız etmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Yazıcı, "Eğer uygun yaş gurubunu ayarlasak arzu ettiğimiz süre olan 1 yılda çocuğumuz hafız oluyor. Çocuğunu hafız etmek isteyen velilere tavsiyem 4. ya da 5. sınıf dönemindeki öğrencilerini bize teslim etsinler, eğitimler sonrası çocukları 1 yılda hafız etmeye talibiz." dedi.

Tören, Dinç ve Yazıcı'nın yanı sıra Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Yatkın ile farklı kurumların yetkililerinin öğrencilere hafızlık belgesi vermesiyle sona erdi.

Törende hafızlara çeyrek altın da armağan edildi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 16:50
  1. İstanbul
  2. Erzurum
  3. Yakutiye
  4. Atatürk Üniversitesi
  5. Yakutiye İlçe Müftülüğüne
  6. Kuran-ı Kerim
  7. Seyfettin Azizoğlu
  8. Mehmet Sekmen
  9. Ahmet Misbah Demircan

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