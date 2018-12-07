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Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."

Almanya'daki Türkler Nijerya'da mango ağacının altında eğitim gören öğrencilerin yardımına koştu. Türklerin yardımıyla Nijerya'daki öğrenciler okullarına kavuştu.

07 Aralık 2018 Cuma 07:39
Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."

Nijerya'da güvenlik sorunu ve ekonomik nedenlerden 13,2 milyon çocuk okula gidemezken Almanya'da yaşayan Türkler, başkent Abuja'nın güneyindeki Gbessa bölgesinde öğrencilerin ücretsiz eğitim göreceği bir okul yaptırdı.  

Okul öğretmenlerinden Adam Said Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun yetersizliğinden çocukların eğitimden mahrum kaldığına dikkati çekerek, "Eskiden derslerimizi maddi imkanlarımız olmadığı için küçük bir medresede yapıyorduk ancak öğrencilerin sayısı artınca medrese yetmedi ve bahçedeki mango ağacının altında ders yapmaya başladık." dedi. 

"8 sene sonra Allah bize Türkleri gönderdi''

Sekiz sene boyunca mango ağacının altında ders yapmaya devam ettiklerini belirten Ali, "8 sene sonra Allah bize Türkleri gönderdi. Ocak ayında buraya geldiklerinde bizim dururumuzu gördüler ve bize medrese açacaklarını söylediler. Bugün çok şükür Türkler medrese açmakla kalmadı, okul da inşa ettiler. " ifadesini kullandı. 

En az 150 öğrencinin medresede eğitim gördüğünü dile getiren Ali, gelecek eğitim öğretim döneminde açılması planlanan ilkokul için de yüzlerce öğrencinin kayıt yaptırdığını açıkladı.

Ali, "Gbessa sakinleri olarak Türklere ne kadar teşekkür etsek azdır. Maalesef bizim onlara dua etmek dışında verebileceğimiz hiçbir şey yok, o yüzden Allah onlardan razı olsun diyorum." diye konuştu.

"7'den 70'e herkesin faydalanabileceği bir kurum inşa etmeye çalışıyoruz''

Nijerya'da faaliyet gösteren Dar'ul Erkam Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Gökmen, "Bu bölgede daha önce bir cami ve kuyu açmıştık. Buradaki insanlar bizden çocuklar için okul açmamızı istediler." dedi.

Okulun hem örgün eğitim hem de medrese şeklinde faaliyet göstereceğini belirten Gökmen, "Okulumuzun inşaatını tamamladık ve medrese kısmını faaliyete geçirdik. Nijeryamüfredatını uygulayacağımız okulumuzun resmi işlemleri tamamlandıktan sonra örgün eğitime de başlayacağız." ifadesini kullandı. 

Bölgede 7'den 70'e herkesin faydalanabileceği bir eğitim kurumu inşa etmeyi planladıklarını aktaran Gökmen, şunları kaydetti:

"Bir taraftan anneler çocuklarını güzel şekilde yetiştirmek için İslami eğitim alıyor diğer taraftan küçük çocuklara kendi yaşlarına uygun şekilde Kur'an-ı Kerim ve İslami ilimler öğretiliyor. Yakın zamanda çocuklar ilkokulumuzda da eğitim almaya başlayacaklar. Burası kuyusuyla, şadırvanıyla ve hemen bahçesindeki mescidiyle ve çok güzel sınıflarıyla bu bölge için çok önemli bir hizmet müessesi olacak. Bu okulu masraflarını Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaşayan Türklerin kurduğu Hansa Derneği üstlendi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve yardımlarının devamı diliyoruz."

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 07:39
  1. Türkiye
  2. Nijerya

YORUM YAZ

  • MaraşlıMaraşlı12 dk önce
    İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su; Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu.Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek; Siz, hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Kafdağını assalar, belki çeker de bir kıl! Bu ifritten sualin, kılını çekmez akıl! Sakarya, sâf çocuğu, mâsum Anadolunun,Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun! Sen ve ben, gözyaşiyle ıslanmış hamurdanız; Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız! Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader; Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider! Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz; Sen kıvrıl, ben gideyim, Son Peygamber Kılavuz!Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya; Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya! ..(1949)Necip Fazıl Kısakürek
  • Hamaza erHamaza er22 dk önce
    Türkler asırlardır var olan millettir. Nerede gereksiz milletler var biz enerjimizi oraya harcıyoruz. Birde bu stratejiler FETÖ stratejisi gibi geliyor bana...
  • cccccc26 dk önce
    Laiklik ön plandabakın sana karma eğitim ve karma eğitmen... Öncelikle İslami eğitim ile guru duyulmalı. Laiklik götürerek hizmet olmaz .
  • alpagualpagu43 dk önce
    vefalı Türk.....Yapandan da yaptırandan da ALLAH gani gani razı olsun...
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