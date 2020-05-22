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Gururla ve başarılarla geri döndüler

Suriye’deki Barış Pınar Harekatı bölgesinde görevlendirilen ve geçtiğimiz Ocak ayında Eskişehir’den bölgeye giden 45 Özel Harekat Şube personeli, görev süresini tamamlayarak kente döndü.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:15:03 -
Gururla ve başarılarla geri döndüler

Suriye’deki Barış Pınar Harekatı bölgesinde görevlendirilen ve geçtiğimiz Ocak ayında Eskişehir’den bölgeye giden 45 Özel Harekat Şube personeli, görev süresini tamamlayarak kente döndü.


Kafile, Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay İlhan Şen ile müdürlük personeli tarafından dualarla karşılandı.


Emniyet Müdürü Engin Dinç, karşılama töreninde yaptığı konuşmada, özel harekat polislerinin Barış Pınar Harekatı bölgesinde kahramanca görev yaptığını belirterek, mazlum ve masum insanların yüreklerine Türk polisinin sevgisini nakşettiklerini kaydetti.


Tören, dua okunmasının ardından sona erdi.

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