Gürültü yapmayın! Ümmet uyuyor Gazzeli annenin sözleri kurşun gibi

Hastanede görevli olarak çalışan bir annenin “Bu kadar da olmaz. Küçücük çocuklar ölüyor. Yetişemiyoruz. Cesetleri nereye koyacağız bilmiyoruz. Bun akan sizin de kanınız. Sessiz kalıyorsunuz. Bu haramdır. Yazıklar olsun.” Sözleri sosyal medyada hızla yayılıyor.