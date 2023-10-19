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Sosyal Medya Gürültü yapmayın! Ümmet uyuyor Gazzeli annenin sözleri kurşun gibi
Sosyal Medya

Gürültü yapmayın! Ümmet uyuyor Gazzeli annenin sözleri kurşun gibi

Yeniakit Publisher
2023-10-19 11:25:00 - 2023-10-19 11:29:11

Hastanede görevli olarak çalışan bir annenin “Bu kadar da olmaz. Küçücük çocuklar ölüyor. Yetişemiyoruz. Cesetleri nereye koyacağız bilmiyoruz. Bun akan sizin de kanınız. Sessiz kalıyorsunuz. Bu haramdır. Yazıklar olsun.” Sözleri sosyal medyada hızla yayılıyor.

Gazze’de hastanede sağlık görevlisi olarak çalışan bir annenin feryadı ümmete yöneltilen bir kurşun gibi. Annenin İslam ümmetine yönelik sözlerini izleyen ağlıyor..

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