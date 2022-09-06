  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan 85 bin kişinin alınacağını duyurdu! Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım

İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Akit TV yeni yayın dönemine hazır: Dopdolu programlar sürpriz isimler

Derya Yanık duyurdu! 'Doğalgaz Tüketim Desteği' başvuruları başladı

İmamoğlu’ndan özel izinli inşaatın temelinden çıkan tarihi eserler ortadan kayboldu!

Dünyanın gözü Adıyaman'da! Heyecanlandıran buluş

Rusya'dan flaş Türk Lirası kararı!

FETÖ'cü şerefsizlere sorsan 'ne işimiz olur suikastla' derler... Göktaş’ın avukat kadrosu komple FETÖ’den!

Gelibolu'da seyir halindeki kruvaziyerde hareketli anlar! Kıyı emniyeti müdahale etti

Irkçı Ümit Özdağ’ın bir yalanı daha patladı! Yeni diye 5 yıl önceki görüntüleri yayınlamış!
Siyaset Gürsel Tekin'in HDP çıkışını isim kullanmadan yalanladı! Kemal Kılıçdaroğlu: Benden dinleyin
Siyaset

Gürsel Tekin'in HDP çıkışını isim kullanmadan yalanladı! Kemal Kılıçdaroğlu: Benden dinleyin

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "İktidar olursak HDP'ye bakanlık verebiliriz." sözlerini isim kullanmadan yalanladı. Kamuoyunun tepkilerini yumuşatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Siz benden dinleyin." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 18:22:00 - 2022-09-06 19:07:12
Gürsel Tekin'in HDP çıkışını isim kullanmadan yalanladı! Kemal Kılıçdaroğlu: Benden dinleyin

 Yeniakit.com.tr 

Giresun'un Bulancık ilçesinde fındık üreticileri ile buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsim kullanmadan yalanlayıp tepkileri yumuşatmaya çalıştı!

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, HDP-6'lı masa ittifakını açık eden, "İktidar olursak HDP'ye bakanlık verebiliriz." sözlerini Tekin'in ismini kullanmadan yalanladı.

"HDP, ayrı bir partidir. Onlar ayrı bir ittifak kurmak istiyorlar ama altılı masayı nasıl karalarız…" diyen Kılıçdaroğlu, Tekin'e gelen tepkileri şöyle yumuşatmaya çalıştı:

Benden dinleyin, Temel Bey’den dinleyin, Meral Hanım’dan dinleyin, Gültekin Bey’den dinleyin, Sayın Babacan’dan dinleyin, Sayın Davutoğlu’ndan dinleyin. 6 lider aynı şeyleri söylüyoruz. Farklı tellerden çalmıyoruz. Artık kamplaşmaktan, kavgadan bıktık. Bu toplumun helalleşmesi lazım, kucaklaşması lazım.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23