Gürsel Tekin'in HDP çıkışını isim kullanmadan yalanladı! Kemal Kılıçdaroğlu: Benden dinleyin
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "İktidar olursak HDP'ye bakanlık verebiliriz." sözlerini isim kullanmadan yalanladı. Kamuoyunun tepkilerini yumuşatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Siz benden dinleyin." ifadesini kullandı.
Yeniakit.com.tr
Giresun'un Bulancık ilçesinde fındık üreticileri ile buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
İsim kullanmadan yalanlayıp tepkileri yumuşatmaya çalıştı!
Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, HDP-6'lı masa ittifakını açık eden, "İktidar olursak HDP'ye bakanlık verebiliriz." sözlerini Tekin'in ismini kullanmadan yalanladı.
"HDP, ayrı bir partidir. Onlar ayrı bir ittifak kurmak istiyorlar ama altılı masayı nasıl karalarız…" diyen Kılıçdaroğlu, Tekin'e gelen tepkileri şöyle yumuşatmaya çalıştı:
Benden dinleyin, Temel Bey’den dinleyin, Meral Hanım’dan dinleyin, Gültekin Bey’den dinleyin, Sayın Babacan’dan dinleyin, Sayın Davutoğlu’ndan dinleyin. 6 lider aynı şeyleri söylüyoruz. Farklı tellerden çalmıyoruz. Artık kamplaşmaktan, kavgadan bıktık. Bu toplumun helalleşmesi lazım, kucaklaşması lazım.