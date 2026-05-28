Gürsel Tekin’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun kirli çarkına yaylım ateşi

Kendi içindeki koltuk ve rant kavgasından başını kaldıramayan CHP'de sular durulmuyor.

Fondaş medyanın ve şer odaklarının parlatmaya çalıştığı, Özgür Özel ve yolsuzluk tutuklusu destekçisi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, kendi partisinin içinden tokat gibi bir cevap geldi.

CHP’li Gürsel Tekin, katıldığı bir programda partinin içindeki kirli ilişkileri deşifre etti.

"Aziz İhsan Aktaş’ın minibüsüne bineceksiniz..."

Gürsel Tekin, Özgür Özel'e ve Ekrem İmamoğlu'na şu ifadelerle ayar verdi:

"Yani benim ağzımı açtırmayın! Ağzımı açtırmayın! Ben asla bir gün Aziz İhsan Aktaş'ın aracına bindiğim gün bu ülkeyi terk ederim. Şimdi Aziz İhsan Aktaş'ın minibüsüne bineceksiniz, onun ofisinde tava yiyeceksiniz! Gürsel Tekin'e de, Zeki'ye de, Erkan'a da AKP'nin işbirlikçileri diyeceksiniz."

Menfaat dünyası deşifre oldu!

Özgür Özel ile destekçisi Ekrem İmamoğlu ve ekibinin, kapalı kapılar arkasında kimlerle iş tuttuğunu, kimlerin ofisinde "tava" yiyip hangi minibüslere bindiğini açık eden bu sözler, CHP içindeki "menfaat" çarkının ne denli büyüdüğünü gözler önüne serdi.