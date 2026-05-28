Gündem
Gürsel Tekin’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun kirli çarkına yaylım ateşi

CHP'de sular durulmuyor. Son olarak Gürsel Tekin, koltuğunu kaybeden Özgür Özel ve yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'na ayar verdi.

Kendi içindeki koltuk ve rant kavgasından başını kaldıramayan CHP'de sular durulmuyor.

Fondaş medyanın ve şer odaklarının parlatmaya çalıştığı, Özgür Özel ve yolsuzluk tutuklusu destekçisi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, kendi partisinin içinden tokat gibi bir cevap geldi.

CHP’li Gürsel Tekin, katıldığı bir programda partinin içindeki kirli ilişkileri deşifre etti.

 

"Aziz İhsan Aktaş’ın minibüsüne bineceksiniz..."

Gürsel Tekin, Özgür Özel'e ve Ekrem İmamoğlu'na şu ifadelerle ayar verdi:

"Yani benim ağzımı açtırmayın! Ağzımı açtırmayın! Ben asla bir gün Aziz İhsan Aktaş'ın aracına bindiğim gün bu ülkeyi terk ederim. Şimdi Aziz İhsan Aktaş'ın minibüsüne bineceksiniz, onun ofisinde tava yiyeceksiniz! Gürsel Tekin'e de, Zeki'ye de, Erkan'a da AKP'nin işbirlikçileri diyeceksiniz."

 

Menfaat dünyası deşifre oldu!

Özgür Özel ile destekçisi Ekrem İmamoğlu ve ekibinin, kapalı kapılar arkasında kimlerle iş tuttuğunu, kimlerin ofisinde "tava" yiyip hangi minibüslere bindiğini açık eden bu sözler, CHP içindeki "menfaat" çarkının ne denli büyüdüğünü gözler önüne serdi.

Gürsel Tekin açıklamaları

Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, katıldığı bir televizyon programında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu liderliğindeki parti yönetimini çok sert sözlerle hedef aldı; mevcut yönetimi "değişimci değil, çürümüş adamlar" olarak nitelendiren Tekin, Ekrem İmamoğlu'na destek verip vermeyeceği yönündeki soruya kapıları tamamen kapatarak yaylım ateşine tuttu.

Cayciliktan korkunc bi zengunlige ucan adam

Kirli camasir arayisunda,,,, dunya arsiz ve hirsiza kalmis atasozumuz cagrisiyor insanda,,,
Sanatçı kisveli provokatörler şimdi de Özel için sahnede
Sanatçı kisveli provokatörler şimdi de Özel için sahnede

Gezi kalkışmasında ve Saraçhane provokasyonunda ön saflarda yer alan sözde sanatçılar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin m..
Şırnak Türk Eğitim-Sen'de resmi hesaptan utanç verici skandal: Eğitim camiası ayağa kalktı!
Şırnak Türk Eğitim-Sen'de resmi hesaptan utanç verici skandal: Eğitim camiası ayağa kalktı!

​Eğitim çalışanlarının haklarını korumak ve topluma örnek olmakla mükellef bir sendikanın resmi kurumsal hesabı, adeta bir skandal merkezine..
PKK'dan hadsiz CHP ve İran açıklaması: Özgür Özel 'Kürt' dediği için hedefte! İran'da Türkiye'nin istediği olmayacak
PKK'dan hadsiz CHP ve İran açıklaması: Özgür Özel 'Kürt' dediği için hedefte! İran'da Türkiye'nin istediği olmayacak

Terör örgütü PKK’nın elebaşılarından Duran Kalkan, yolsuzluğun merkez üssü haline gelen CHP’ye yapılan operasyonları eleştirdiği konuşmasınd..
