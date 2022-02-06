Gürsel Tekin'den 'Çırağan Sarayı' eleştirilerine cevap: Sade bir nikahtı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, dün akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir törenle 32 yaşındaki haber spikeri Mehtap Özkan'la evlendi.

Çiftin arasında 25 yaş fark olması sosyal medyada gündem olurken, törenin Çırağan Sarayı'nda yapılması da eleştirildi.

"Düğün yapmadık, sade bir nikah yaptık"

Tepkilere yanıt bizzat Gürsel Tekin'den geldi. Düğünün sarayda yapılması nedeniyle eleştirilerde bulunan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç'a (Jahrein) cevap veren Tekin, "Düğün yapmadık, sade bir nikah yaptık. 8 kişilik aile bireyleri ve biz ikimiz" diyerek yanıt verdi.

"Servet düşmanı değilim ama servetim yok"

Servetiyle ilgili eleştirilere ise sert tepki gösteren Tekin, "Servet düşmanı değilim ama servetim yok. Kirli medya, benimle ilgili servet sorgulaması yapacaksa çok kolay. Girsinler sicilime, her şeyi görebilirler." dedi.