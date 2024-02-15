Gürsel Tekin Ekrem’i bombaladı! 'Bunlar çürümüş adamlar…'

Tekin, program moderatörü Fevzi Çakır'ın, "İstanbul’da mevcut İBB Başkanına destek olacak mısınız?" sorusuna cevap verdi.

"Değişim" sloganıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'na ateş püsküren Tekin, "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım." dedi.

Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti!

Gürsel Tekin partisinden istifasına ilişkin açıklamasında da şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ulaşamadım kimseye. Yani bir Gürsel Tekin hayatını buna vakfetmiş, 40 yılını vermiş. Parti yöneticilerinden birine ulaşamadım. Genel Başkan Yardımcılarına ulaşamadım. Sayın Genel Başkanıma mesaj yazdım. Bu ne demektir ya? Biz insan değil miyiz? Ben bugüne kadar kimin telefonuna çıkmamışım?"