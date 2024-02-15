  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail o ülkeyi açık açık tehdit etti! 'Her an vurabiliriz'

Rusya’dan dayanıklı 30 kilometrelik tren bariyeri! İşte o uydu görüntüleri paylaşıldı! Tek gündemi savunma hattı

Arkasında bıraktığı tek eser ahlaksız yarışmaydı! Ateist Erkan Özerman'ın cenazesi de imamın önünde

Siyonistler Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne baskın düzenledi! Saldırı gerekçesi 'pes' dedirtti

ABD'den yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi: Böylesi ilk defa görüldü! Aliağa Terminali'ne yanaşacak

Tesadüf ama ibretlik! Metrobüs 2 gövdeli Ekrem 'tam yol ileri'

AB'ye aday ülkeler tarafından kabul edildi: Türkiye'den 15 kişi seçildi! Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor

Aysever’den çarpıcı iddia! Yenilen Ekrem parti kuracak

Görüntüler ortaya çıktı! Batan geminin yeri tespit edildi

Kimse ne olduğunu anlayamadı! CHP’nin İzmir adayı yere kapaklandı
Siyaset Gürsel Tekin Ekrem’i bombaladı! 'Bunlar çürümüş adamlar…'
Siyaset

Gürsel Tekin Ekrem’i bombaladı! 'Bunlar çürümüş adamlar…'

Yeniakit Publisher
2024-02-15 23:53:00 - 2024-02-16 00:10:30

CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Gürsel Tekin Habertürk TV canlı yayınına katıldı.

Tekin, program moderatörü Fevzi Çakır'ın, "İstanbul’da mevcut İBB Başkanına destek olacak mısınız?" sorusuna cevap verdi.

"Değişim" sloganıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'na ateş püsküren Tekin, "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım." dedi.

Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti!

Gürsel Tekin partisinden istifasına ilişkin açıklamasında da şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ulaşamadım kimseye. Yani bir Gürsel Tekin hayatını buna vakfetmiş, 40 yılını vermiş. Parti yöneticilerinden birine ulaşamadım. Genel Başkan Yardımcılarına ulaşamadım. Sayın Genel Başkanıma mesaj yazdım. Bu ne demektir ya? Biz insan değil miyiz? Ben bugüne kadar kimin telefonuna çıkmamışım?"

CHP'de deprem! Gürsel Tekin istifa etti
CHP'de deprem! Gürsel Tekin istifa etti

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'de deprem! Gürsel Tekin istifa etti

CHP'de deprem üstüne deprem! İstifa tufanı başladı! Gürsel Tekin’den sonra o isimler de teker teker istifayı bastı
CHP'de deprem üstüne deprem! İstifa tufanı başladı! Gürsel Tekin’den sonra o isimler de teker teker istifayı bastı

Siyaset

CHP'de deprem üstüne deprem! İstifa tufanı başladı! Gürsel Tekin’den sonra o isimler de teker teker istifayı bastı

Gürsel Tekin canlı yayında neden istifa ettiğini bağıra çağıra anlattı
Gürsel Tekin canlı yayında neden istifa ettiğini bağıra çağıra anlattı

Siyaset

Gürsel Tekin canlı yayında neden istifa ettiğini bağıra çağıra anlattı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23