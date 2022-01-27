Gürsel Tekin böyle istedi! Ekrem kaydıkça oyları yükseliyor

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Günler öncesinde kar yağışına karşı yapılan uyarıları dikkate almayan CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yüzünden İstanbullular yollarda perişan oldu.

İmamoğlu, tedbirsizliğin kurbanı olan İstanbullulara nispet yaparcasına İngiliz Büyükelçisi ile Sarıyer'de bir balık restoranında görüntülendi.

Ekrem İmamoğlu'nun bu görüntüleri sosyal medyada infiale neden olurken İstanbullular büyük tepki gösterdi.

Çaycı olarak girdiği CHP'den emlak zengini olarak çıkan Milletvekili Gürsel Tekin, gerekli tedbirleri almayarak İstanbulluları yoğun kar yağında esarete mahkum eden CHP'li Ekrem İmamoğlu ile ilgili akla ziyan ifadeler kullandı.

"Her şey çok güzel olacak" yalanıyla kandırılan vatandaşlar için "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden memnun" iddiasını ortaya atan Tekin, "İktidarın yaptırdığı ankette bile destek yüzde 59’da" dedi.

Öne sürdüğü oranın hangi anket şirketine ait olduğunu bile açıklayamayan Gürsel Tekin'in sallamasyon anket oranları ortaya attığı hemen anlaşıldı.

Gürsel Tekin, sel felaketinde Bodrum'da tatil yapan, deprem olayında kayak yapan ve son olarak İstanbulluları kar yağışında ortada bırakarak İngiliz büyükelçisiyle balık yemeğe giden İmamoğlu için şunları söyledi:

İstanbul halkı verdiği oyun arkasında duruyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden memnun. İktidarın yaptırdığı ankette bile destek yüzde 59’da. Istanbul’a ihanet edenler, İstanbul’un kalbindeki yeri kaybettiler.