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Siyaset Gürsel Tekin AK Parti İBB'sini suçlamaya kalktı... Halk rezil etti!
Siyaset

Gürsel Tekin AK Parti İBB'sini suçlamaya kalktı... Halk rezil etti!

AK Parti yönetimi altındayken İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarında daha fazla arıza olduğunu ileri süren CHP'li Milletvekili Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 15:17:00 -
Gürsel Tekin AK Parti İBB'sini suçlamaya kalktı... Halk rezil etti!

 yeniakit.com.tr 

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin uçuruma sürüklediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) övmeye kalkınca vatandaşların diline düştü.

CHP idaresi altında İBB bünyesindeki toplu taşıma araçlarının arızalanması hakkında açıklamalarda bulunan Tekin, önceki dönemlere göre daha az aracın arızalandığını ileri sürdü.

AK Parti yönetimindeki İBB'yi halkın unuttuğunu zanneden Gürsel Tekin, "AKP döneminde 2019 yılında günde 577 araç arızalanırken 2020’de bu rakam 412’ye, 2021 yılında ise 409’a düştü. Bugün arızalanan araçların da tek sorumlusu AKP. Erdoğan engel olduğu için araç filosu yenilenemiyor. AKP siyasi rant için İstanbulluya hizmete engel oluyor." diyerek alaya alınan açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin siyasi rant için İBB'deki filonun yenilenmesine karşı çıktığı iddialarının belgelerle yalanlanmasını görmezden gelen ve aynı yalanı tekrarlayan Gürsel Tekin'e cevabı vatandaşlar verdi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Tekin'in paylaşımını eleştiri yağmuruna tuttu.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

At yalan şey olsun inanan,yahu be kardeşim Ak partı sizi nasıl engelliyor söyleyin açık açık ,dünya kredi aldınız işte yapın o parayla ağlayacağınıza.
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