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Siyaset Gürsel Erol CHP'deki vekillik düzenini anlattı!
Siyaset

Gürsel Erol CHP'deki vekillik düzenini anlattı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partisinde yıllardır süren milletvekilliği düzenine ve Ankara merkezli güç mücadelesine sert sözlerle yüklendi. Erol, seçim bölgelerine gitmeden, teşkilatla bağ kurmadan vekil olunan bir anlayışın partiye zarar verdiğini savunarak, “Bu saatten sonra herkes kendine çeki düzen vermeli” dedi.

CHP’de son dönemde peş peşe gelen iç tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, katıldığı canlı yayında partideki işleyişe ve bazı isimlerin tutumuna ilişkin oldukça sert ifadeler kullandı.

Erol, parti içinde bazı çevrelerin kendilerine alan açmak için fitne ürettiğini savunurken, bunun CHP’ye doğrudan zarar verdiğini söyledi. Açıklamalar, parti içindeki rahatsızlığın artık üstü örtülemeyecek bir noktaya geldiğini gösterdi.

Gürsel Erol, partisinin içine düştüğü durumu anlattı. CHP'li bazı isimlerin kendisine alan açmak adına partiye fitne soktuğunu vurgulayan Erol, "4, 5, 6 dönemdir milletvekilliği yaptınız yeter artık ya. Seçim bölgelerinize gitmeden, parti binalarına uğramadan milletvekili olacaksınız bir de Ankara’da bu işlere fesat karıştıracaksınız." dedi. Bu saatten sonra partililerin kendisine çekidüzen vermesi gerektiğini belirten Erol, "Bu saatten sonra nerede inceldiyse orda kopsun isim isim anlatırım. Herkesin her şeyini isim isim anlatırım" tehdidinde bulundu.

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Yorumlar

Nazim arat

Sanirim kolpaci zipzip mahir tarif ediyor.
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