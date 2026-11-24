Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'yasa dışı bahis', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik 5 ayrı soruşturmada 245 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Açıklamayı sanal medya hesabından yapan Gürlek, soruşturmaların Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütüldüğünü, bu kapsamda birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini aktardı.

Gürlek, "Hiçbir suça ve suç örgütüne geçit vermeyeceğiz" dedi ve toplumun huzurunu, vatandaşların güvenliğini hedef alan suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getirdi.

'ARPA' soruşturmasında 5 ilde 19 hücre yapılanması

Bakan Gürlek'in aktardığı bilgilere göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 'ARPA' isimli suç örgütünün 5 ilde 19 hücre yapılanması oluşturduğu ve soruşturma kapsamında yaklaşık 12 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

3 örgüt lideri, 32 yönetici ve 92 üyeden oluşan toplam 127 şüpheliye yönelik Denizli merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1'i örgüt lideri, 13'ü örgüt yöneticisi olmak üzere 89 şüpheli yakalandı. 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

'Yaramazlar'ın bahis hesaplarında yaklaşık 6,1 milyar TL

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, kamuoyunda 'Yaramazlar' olarak bilinen suç örgütünün 'Yasa dışı bahis' faaliyetlerinde kullanılan banka hesaplarında yaklaşık 6,1 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. 106 şüpheliye yönelik Sakarya merkezli 15 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 79 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 7'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi. Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheliyle birlikte toplam 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Afyonkarahisar, Denizli ve Samsun'da yasa dışı bahis soruşturmaları

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Yasa dışı bahis' soruşturmasında, 17 şüphelinin banka ve kripto para hesaplarında yaklaşık 3 milyar 500 milyon TL işlem hacmi tespit edildi. Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı; yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheliyle birlikte toplam 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Yasa dışı bahis' soruşturmasında ise 8 şüpheliyle bağlantılı yaklaşık 3 milyar TL işlem hacmi belirlendi. Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunması, bir diğeri hakkında yakalama kararı olması nedeniyle 6 şüpheliye yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 5 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Yasa dışı bahis' ve 'Suç gelirlerini aklama' soruşturmasında, 74 şüphelinin hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 59 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 2'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi. 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Gürlek, soruşturmaları yürüten Cumhuriyet başsavcılıklarına, operasyonlarda görev alan kolluk birimlerine ve emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.

Gürlek, açıklamasında ayrıca şunları söyledi: "Hiç kimse, yasa dışı faaliyetlerini farklı hesaplar ve karmaşık para transferleriyle gizleyerek adaletten kaçabileceğini düşünmesin. Suç örgütlerinin tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak, vatandaşlarımızın haklarını korumak ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini sağlamak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."