  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Gürkan Kubilay duyurdu: Sakın eczaneden alıp içmeyin!

İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Gürkan Kubilay, koronavirüs ile ilgili yeni bir çalışmayı sosyal medya hesabından duyurdu.

2020-04-27 23:34:00 - 2020-04-27 23:43:55
Gürkan Kubilay duyurdu: Sakın eczaneden alıp içmeyin!

 yeniakit.com.tr 

İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Gürkan Kubilay, koronavirüs ile ilgili yapılan bir çalışmayı duyurdu.

Çalışmayı sosyal medya üzerinden duyuran Kubilay, "Yine ilk duyan takipçilerim oluyor, oldu. Famotidin adlı ülser ilacının, virüsün çoğalmasını engelleyebileceği üzerinden New York’ta çalışma başlatıldı. FDA, çalışmaya onay verdi. Sakın yarın eczaneden alıp içmeyin. Sadece bir araştırma. Ama farkınız ne? Yine ilk duyan siz oldunuz" ifadelerini kullandı.

İngiliz medyasından Türkiye'ye büyük övgü: İngiltere aynısını yapamadı
İngiliz medyasından Türkiye'ye büyük övgü: İngiltere aynısını yapamadı

Medya

İngiliz medyasından Türkiye'ye büyük övgü: İngiltere aynısını yapamadı

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan şahıs kaçarken yaşamını yitirdi!
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan şahıs kaçarken yaşamını yitirdi!

Gündem

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan şahıs kaçarken yaşamını yitirdi!

Anlaştılar! Çin, şimdi de Suudi Arabistan'ı kazıklayacak
Anlaştılar! Çin, şimdi de Suudi Arabistan'ı kazıklayacak

Korona Virüs

Anlaştılar! Çin, şimdi de Suudi Arabistan'ı kazıklayacak

Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti
Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti

Gündem

Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü'nden 'pes' dedirten pişkinlik: Bizi dinleseydiniz...
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'pes' dedirten pişkinlik: Bizi dinleseydiniz...

Korona Virüs

Dünya Sağlık Örgütü'nden 'pes' dedirten pişkinlik: Bizi dinleseydiniz...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı