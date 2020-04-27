Gürkan Kubilay duyurdu: Sakın eczaneden alıp içmeyin!

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İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Gürkan Kubilay, koronavirüs ile ilgili yapılan bir çalışmayı duyurdu.

Çalışmayı sosyal medya üzerinden duyuran Kubilay, "Yine ilk duyan takipçilerim oluyor, oldu. Famotidin adlı ülser ilacının, virüsün çoğalmasını engelleyebileceği üzerinden New York’ta çalışma başlatıldı. FDA, çalışmaya onay verdi. Sakın yarın eczaneden alıp içmeyin. Sadece bir araştırma. Ama farkınız ne? Yine ilk duyan siz oldunuz" ifadelerini kullandı.