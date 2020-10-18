Gürkan Hacır, koronavirüse yakalandı
CHP'ye yakın gazeteci Gürkan Hacır, koronavirüse yakalandı. Hacır, kendisini izole ettiğini açıkladı.
CHP'ye yakın gazeteci Gürkan Hacır, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.
Hacır, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"Sevgili dostlar ben de kervana katıldım. Covid 19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi. Kendimi izole ettim. İlaçlar ve takviyelerin yanı sıra bolca dinlenerek atlatacağımı umuyorum."
Hacır, en son olarak TV 100’de Ahu Özyurt’un sunduğu programa katılmıştı.
15 Ekim’deki programa gazeteciler Metin Özkan, Hadi Özışık ve Barış Yarkadaş katılmıştı.