Gürkan Hacır kimdir, nerelidir? Gürkan Hacır nerede çalışıyor?

Sosyal medya üzerinde tacize uğradığını iddia eden kadınlar, tek tek ifşa açıklamasında bulunmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden bir kadın, Gazeteci Gürkan Hacır'ın tacizine uğradığını iddia etti. Peki Gürkan Hacır kimdir, nerelidir?

Gürkan Hacır kimdir?

Gürkan Hacır 1970 yılında Ankara'da doğdu. Ekonomi eğitimi aldı. Mesleğe Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nde muhasebeci olarak başladı. Yeni Harman dergisine hazırladığı röportaj ve dosyalarla medyada ilgi topladı. Yeni Harman'da Yalçın Küçük'le yaptığı söyleşiler, daha sonra SKYTURK'te 'Kalemler ve Kılıçlar' adlı bir programa dönüştü. Bir buçuk sezon sonra, programdan kendi isteğiyle ayrıldı ve 'Şimdiki Zaman' adlı programı sunmaya başladı. Yine SKYTURK'te 'Öteki Tanık' adlı bir televizyon belgeselini hazırladı. Halk TV'de 'Şimdiki Zaman' adlı programı yaptı. 2007 yılından beri belgesel yapımcılığı ile ilgilenmektedir. Gürkan Hacır, çeşitli televizyon kanallarında gündeme ilişkin yorumlar yapmakta.

Gürkan Hacır Halk TV'den kovuldu mu?

Taciz iddiaları sonrası CHP’nin yayın organı Halk TV, Gürkan Hacır’ın ipini çekti. CHP'nin destek verdiği bilinen Halk TV'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Saygıdeğer Halk TV izleyicisine,

Sosyal medyaya da yansıdığı üzere Şimdiki Zaman Siyaset programını sonlandırma kararı aldık. Gürkan Hacır, Elfin Tataroğlu, İsmail Saymaz ve Barış Yarkadaş kanalımıza uzunca bir süre katkıda bulundu. Bundan dolayı kendilerine öncelikle teşekkür ederiz.