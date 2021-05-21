  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü!
O şehirler dikkat! Meteoroloji duyurdu
Çin'de şiddetli deprem! Ölü ve yaralılar var
Malatya'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü
Medya Gürgenç nerede?
Medya

Gürgenç nerede?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizi ilk bölümü ile bu akşam ATV ekranlarında yayınlanıyor. Dizide geçen Gürgenç mekanının neresi olduğu merak kazandı. Peki, Celaleddin dizisinde zikredilen Gürgenç neresidir? Gürgenç hangi ülkededir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-05-21 20:41:00 -
Gürgenç nerede?

Gürgenç nerede? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi cuma günü ATV kanalında saat 20:10'da yayınlanıyor. Dizinin ilk bölümünde geçen Gürgenç'in neresi olduğu merak kazandı.

Gürgenç nerededir?

Ürgenç veya Gürgenç (Özbekçe: Urganch), Özbekistan'da şehir.

Harezm ili'nin yönetim merkezi olan şehrin 2001 yılı resmi nüfusu 138.609'dir.[1] Şehir, Amu Derya Nehri ve Şavat kanalı kıyısında kuruludur. Kızıl Kum Çölü boyunca Buhara'nın 450 km. batısında yer almaktadır.

Gürgenç'in tarihi çok eski devirlere uzanır. MÖ 138-126 yıllarında Türkistan’ı gezen Çinli seyyah Çian-Kien, Ceyhun nehri üzerindeki büyük bölgeden bahseder ki, buranın Harezm’in merkezi olan Gürgenç olması muhtemeldir. 712 yılında Emeviler Gürgenç’i işgal ettiler ve Harezm’i kontrol altında tutmak maksadıyla bölgeyi ikiye ayırdılar. Kas’ı yerli hânedan Afrigoğullarına bırakırken Gürgenç’i kendilerine hükümet merkezi yaptılar. Maveraünnehir, Horasan ve Fergana yanında Gürgenç de “Türkistan’ın kapısı” olarak nitelendirilmekteydi. Samaniler döneminde (819-1005) Gürgenç Kas kadar önem taşımamakla beraber zamanla büyük bir gelişme gösterdi. Samanilere tabi Gürgenç valisi ve Me’muni hanedanının kurucusu Emir Me’mun b. Muhammed, Kas’ta hüküm süren Afrigoğullarına son vererek 995’te bütün Harezm’i kendi hakimiyeti altına aldı. Bu dönemden bu yana Gürgenç Harezm’in Kas’tan sonra ikinci büyük şehri oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti'den Meral Akşener'e tepki: Akıl tutulmasından öte bir şey değildir
Siyaset

AK Parti'den Meral Akşener'e tepki: Akıl tutulmasından öte bir şey değildir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyareti hakkında konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Daha birkaç gün önce Neten..
Bakan Soylu'nun sözleri panikletti! Cumhuriyet'le Can Dündar birbirine girdi
Gündem

Bakan Soylu'nun sözleri panikletti! Cumhuriyet'le Can Dündar birbirine girdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı bir televizyon programında Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili söylediği sözler, Can Dündar ve Cumhu..
Araç sahipleri dikkat! O maddeler çıkarıldı
Otomotiv

Araç sahipleri dikkat! O maddeler çıkarıldı

AK Parti tarafından verilen önergelerle motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında düzenleme y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay