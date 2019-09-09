Güreşte Dünya Şampiyonası yolculuğu başlıyor





ANKARA (AA) - Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamlayan Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan'a gidecek.

Dünya Güreş Şampiyonası, 14-22 Eylül tarihlerinden Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilecek. Şampiyonada ilk 6'ya giren sporcular 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alacak.

Organizasyonda mindere ilk çıkacak Grekoromen Güreş Milli Takımı, bu akşam Kazakistan'a uçacak.

Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora, Dünya Şampiyonası'nın zorlu geçeceğini belirtti.

Olimpiyat kotalarının verilecek olmasının şampiyonayı daha çekilmeli bir hale getirdiğini vurgulayan Bora, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bizler tüm çalışmalarımızı bunun bilincinde yaptık. Takım olarak şampiyonaya hazırız. Artık son sözü sporcularımız minderde söyleyecekler. Hedefimiz takım olarak ilk üç sırada yer bulup kupa kaldırmak. Elbetteki olimpiyat kotalarını da almak. İnşallah bu hedeflerimize ulaşırız."

Grekoromen Güreş Milli Takımı kadrosu şöyle:

55 kilo: Şerif Kılıç

60 kilo: Kerem Kamal

63 kilo: Rahman Bilici

67 kilo: Atakan Yüksel

72 kilo: Cengiz Arslan

77 kilo: Fatih Cengiz

82 kilo: Emrah Kuş

87 kilo: Metehan Başar

97 kilo: Cenk İldem

130 kilo: Rıza Kayaalp



