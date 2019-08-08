0553 313 94 23

"Güreşleri kıyaslamak doğru değildir"

- Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri sonrası TGF'nin sitesinde yer alan 'Güreşler, organizasyonuyla Kırkpınar'ı gölgede bıraktı' ifadesine tepki gösterdi- Belediye başkanı Gürkan: "Hiçbir şekilde tasvip edilecek bir davranış değildir. Hele hele bunun resmi sitede yer alması abesle iştigaldir"

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:24
"Güreşleri kıyaslamak doğru değildir"


EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Güreş Federasyonunun (TGF) yağlı güreşleri birbiriyle kıyaslamasının doğru olmadığını belirtti.

Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, TGF'nin internet sitesinde geçen hafta düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri ile ilgili haberde, "Büyükşehir ile Karesi belediyelerinin ev sahipliği yaptığı güreşler, organizasyonuyla Kırkpınar'ı gölgede bıraktı" ifadesinin yer aldığını ve bunu doğru bulmadıklarını dile getirdi.

Federasyonun böyle bir nitelendirme yapmaması gerektiğini aktaran Gürkan, şu görüşlerini aktardı:

"Bunu Kırkpınar adına söylemiyorum. Kırkpınar zaten Kırkpınar'dır. Bu tartışılmaz. Ama hangi organizasyon olursa olsun, güreşleri kıyaslamak doğru değildir. Bu insanları ayrışmaya, ötekileşmeyle götürür. Hiçbir şekilde tasvip edilecek bir davranış değildir. Hele hele bunun resmi sitede yer alması abesle iştigaldir. Kırkpınar'ı zaten tartışmayı kendime zul sayarım. Türkiye'nin başpehlivanının belirlendiği 658 yıllık bir gelenek. Kırkpınar çayırında, dualı çayırda başpehlivan olanın, Türkiye'nin başpehlivanı kabul edildiği bir gelenek. Şimdi ben bunu tartışmayı hem gereksiz hem de zul addederim."

Gürkan, resmi internet sitesinde yayımlanan haberde yer alan ibareden TGF Başkanı Musa Aydın'ın haberinin olmadığını düşündüğünü ve kısa sürede de hatanın düzeltilmesini beklediğini kaydetti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:24
  1. EDİRNE
  2. Kırkpınar
  3. Musa Aydın
  4. Recep Gürkan
  5. yağlı güreş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa turizminde revizyon çalışmaları yapılacak
    1. Şanlıurfa turizminde revizyon..
    2. Büyükşehir Kurban Bayramı’na hazır
    3. Ordu’da kaçak ve sahte alkol satışı..
    4. Virajı alamayınca kanala uçtu
    5. Gazişehir Gaziantep'te transfer
    6. Başkan Böcek’ten bayram mesajı
    7. Başkan Cengiz: “Çözüm odaklı..
    8. Gabriel Jesus'a 2 ay uluslararası..
    9. Afrin'de bombalı saldırı! Ölüler var
    10. Pakistan’da otobüs ile çekçek..
    11. Fındıkta rakip ülkeler Ordu’da birleşti
    12. Oktay: "Yüksek teknolojili..
    13. Akaryakıtta çifte indirim
    14. Dadaloğlu’nda bin 700 aile doğalgaza..
    15. Kaza riski yüksek olan 70 noktaya..
    16. Erzurum’da bayramda ulaşım ücretsiz..
    17. Oktay: "35 eylemi hayata geçirme..
    18. Eyüpsultan Yadigar Mağazası yeni..
    19. Sakarya'da düşürülen cüzdanı alan kişi..
    20. Mahalle muhtarı deprem anını Akit'e..
    21. Kaybolan köpekleri için tatillerini..
    22. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    23. Polis sahte paraya karşı esnafı uyardı
    24. Adana Büyükşehir Belediyesi’nde..
    25. Yunusemre’de bayram öncesi evde bakım..
    26. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    27. Depreme nikah masasında yakalandılar
    28. Seçer: “Mersin, çevre, ekonomi ve..
    29. AFAD Başkanı bölgeye intikal ediyor
    30. "Güreşleri kıyaslamak doğru değildir"
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!