Güreşçiler madalya ile döndü Analig serbest ve greko-romen stilde güreşen Düzceli güreşçiler madalya ile döndü.

Analig serbest ve greko-romen stilde güreşen Düzceli güreşçiler madalya ile döndü.

Sporun tabana yaygınlaştırılması, Kulüplere ve Milli Takımlara alt yapı oluşturulması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılından itibaren uygulamaya koyulan Anadolu Yıldızlar Ligi Müsabakaları (ANALİG ) 2018 – 2019 faaliyet yılı kapsamında gençler güreş çeyrek final müsabakaları Sinop’ta gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü ve Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü pehlivanları yarı finale çıkarak, Düzce’ye madalya ile döndüler. 85 kilogramda Maksut Topal birinci, 75 kilogramda Ahmet Berk Caklı, 57 kilogramda Yaşar Kaan Akman, 48 kilogramda Osman Sürmeli ve Hüseyin Akbal, 38 kilogramda Salıncak Sarıkoyun ikinci, 38 kilogramda Selçuk Akbal, Orçun Okutan ve Ahmet Can Sala üçüncü olarak Düzce güreş takımı yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

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