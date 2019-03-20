Gürel: “Dünyada yeşil alan ihtiyacı artıyor”

Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, 21-26 Mart Ormancılık Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı basın açıklamasında kentlerin özellikle yeşil alan ihtiyacının her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Türkiye’nin coğrafik yapısı ile yeşil alan açısından zengin bir ülke olduğunun altını çizen Gürel, özellikle kentleşme bilincinin oluşmasında ormanlar başta olmak üzere yeşil alanın korunması gerektiğine dikkat çekti. Ünye’nin yeni imar planında yeşil alana ciddi manada yer ayrıldığına ve bu çerçevede örnek bir şehir olduğuna vurgu yapan Gürel, Türkiye’de özellikle son yıllarda ağaçlandırma konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi.

Son 14 yılda ülke genelinde 3 milyar 750 milyon yeni ağaç dikimi yapıldığını ve yine günümüz itibari ile de Orman Genel Müdürlüğü tarafından yılda 1 milyar adetin üzerinde ağaç dikimi gerçekleştirildiğini ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yeni dikim anlamında rekor bir seviyeye ulaşıldığını belirten Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, bu kapsamda toplumsal farkındalığın da oldukça ileri bir seviyeye ulaştığını söyledi.

Dünyada kentleşme ile birlikte yeşil alan ihtiyacının arttığını kaydeden Gürel, ağaçlandırma çalışmalarının sadece yaşamsal ihtiyaca cevap vermediğini aynı zamanda toprak erozyonunun da en etkili çözümü olduğunu belirtti.

Orman örtüsünün dünyanın ekolojik dengesi üzerinde koruyucu bir etkisi olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizen Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, çevre koruma bilincinin erken yaşlarda aşılanması gerektiğini belirtti. Gürel ayrıca, “Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz” diyen bir dinin mensupları olarak fidan dikimine öncülük etmemiz gerekiyor” dedi.