0553 313 94 23

Gürel: “Dünyada yeşil alan ihtiyacı artıyor”

Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, 21-26 Mart Ormancılık Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı basın açıklamasında kentlerin özellikle yeşil alan ihtiyacının her geçen gün arttığına dikkat çekti.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:57
Gürel: “Dünyada yeşil alan ihtiyacı artıyor”

Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, 21-26 Mart Ormancılık Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı basın açıklamasında kentlerin özellikle yeşil alan ihtiyacının her geçen gün arttığına dikkat çekti.


Türkiye’nin coğrafik yapısı ile yeşil alan açısından zengin bir ülke olduğunun altını çizen Gürel, özellikle kentleşme bilincinin oluşmasında ormanlar başta olmak üzere yeşil alanın korunması gerektiğine dikkat çekti. Ünye’nin yeni imar planında yeşil alana ciddi manada yer ayrıldığına ve bu çerçevede örnek bir şehir olduğuna vurgu yapan Gürel, Türkiye’de özellikle son yıllarda ağaçlandırma konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi.


Son 14 yılda ülke genelinde 3 milyar 750 milyon yeni ağaç dikimi yapıldığını ve yine günümüz itibari ile de Orman Genel Müdürlüğü tarafından yılda 1 milyar adetin üzerinde ağaç dikimi gerçekleştirildiğini ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yeni dikim anlamında rekor bir seviyeye ulaşıldığını belirten Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, bu kapsamda toplumsal farkındalığın da oldukça ileri bir seviyeye ulaştığını söyledi.


Dünyada kentleşme ile birlikte yeşil alan ihtiyacının arttığını kaydeden Gürel, ağaçlandırma çalışmalarının sadece yaşamsal ihtiyaca cevap vermediğini aynı zamanda toprak erozyonunun da en etkili çözümü olduğunu belirtti.


Orman örtüsünün dünyanın ekolojik dengesi üzerinde koruyucu bir etkisi olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizen Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, çevre koruma bilincinin erken yaşlarda aşılanması gerektiğini belirtti. Gürel ayrıca, “Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz” diyen bir dinin mensupları olarak fidan dikimine öncülük etmemiz gerekiyor” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM'den ABD'nin Venezuela yaptırımlarına eleştiri
    1. BM'den ABD'nin Venezuela..
    2. Konya’da doktoru darp eden şahıs..
    3. Derste kalp krizi geçiren öğretmen..
    4. Alanya’da cinsel saldırı iddiasına 10..
    5. Arazi yüzünden komşusunu öldüren..
    6. "Boğaziçi'ndeki Hindistan" festivali..
    7. Kaçak sigaraya sıkı takip
    8. Zabıta öğrencileri bilgilendiriyor
    9. Uyuyan kişinin boğazına bıçak dayayıp..
    10. Devrilen kepçenin altında kalan kişi..
    11. Kocaeli'de 24 kişinin öldüğü tekne..
    12. Malatya Ticaret Borsası
    13. Bisiklet almak için kimi tribünden..
    14. Tartıştığı şahsı sırtından bıçakladı
    15. Cezayir'de iktidar partisinden halk..
    16. Kasapoğlu: "Yüzme bilmeyen kalmasın..
    17. Çarşı ve mahalle bekçileri oto..
    18. Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı..
    19. Sönmez Grubu Bursa Emniyetini..
    20. Terör mağdurları için yapılan..
    21. 24 mültecinin can verdiği tekne..
    22. Sunta fabrikasında yağ kazanı patladı:..
    23. CHP’li Gökçe seçim çalışmalarına devam..
    24. Baydilli seçim çalışmalarını sürdürüyor
    25. Mercan Koleji 2023 eğitim vizyonuna..
    26. KTO Karatay’da Dünya Sosyal Hizmet..
    27. Avşar’un Nevruz Bayramı mesajı
    28. Karaköprü Belediyespor yönetimi..
    29. Porto, Iker Casillas ile nikah tazeledi
    30. DSP adayı Kılıç’tan ‘Büyük buluşma’..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"