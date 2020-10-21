  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Japaridze: "Türkiye'deki başarıları takip ediyoruz"
Aktüel

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Japaridze: "Türkiye'deki başarıları takip ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 16:11:31 -
Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Japaridze: "Türkiye'deki başarıları takip ediyoruz"

ORDU (AA) - Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze, Türkiye ile çok büyük projeler gerçekleştirdiklerini belirterek "Türkiye'deki başarıları takip ediyoruz." dedi.

Japaridze, Başkonsolos Yardımcısı Giorgi Qushitashvili ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret etti.

Güler, Türkiye-Gürcistan ilişkileri konusunda sohbet ettiği Japaridze'ye, Ordu'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gürcistan kültürüne aşina olduklarını dile getiren Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Gürcistan'la çok önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Güler, "Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Şah Deniz Petrol Boru Hattı'nı birlikte hayata geçirmiştik. Burada tekrar karşılaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Gürcistan bizim komşumuz." ifadelerini kullandı.

Ordu'da da çok sayıda Gürcü asıllı vatandaşların olduğunu kaydeden Güler, "Dolayısıyla bu kültüre çok aşinayız. Bu anlamda hem kültürel hem ticari hem de turizm faaliyetlerimizi de ortak çalışmalarla geliştiririz." dedi.

Japaridze de Ordu'da yapılan çalışmaların başarıyla yürütüldüğünü vurgulayarak "Türkiye-Gürcistan arasında gerçekleştirdiğimiz büyük projelerimiz var. Birlikte çok büyük projeleri gerçekleştirdik. Türkiye'deki başarıları takip ediyoruz. Bugün Ordu'ya geldiğimizde Ordu'yu tanıyamadık. Altyapı, üstyapı çalışmaları belli ki başarılı bir şekilde yapılıyor. Bunun için biz seviniyoruz. Türkiye bizim kardeş ülkemiz." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Türkiye S-400'leri getirirse özür dilerim" demişti! Şimdi bakın ne dedi

"Türkiye S-400'leri getirirse özür dilerim" diyen Can Ataklı, S-400'lerin Sinop'ta test edilmesi sonrası kıvırarak şimdi de "S-400'ler aktif..
İP'in kuyruğu dik tutma çabası!
Siyaset

İP'in kuyruğu dik tutma çabası!

İYİ Parti Grup Başkenvekili Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ iddial..
Ermenistan'ın dostlarına korku, düşmanlarına güven veren fotoğraf
Dünya

Ermenistan'ın dostlarına korku, düşmanlarına güven veren fotoğraf

Ermenistan ordusunun içinde bulunduğu tükenmişlik durumu, dünkü Savunma Bakanlığı toplantısına yansıdı.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay