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Siyaset Gürcistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı
Siyaset

Gürcistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, dün Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 18:24:00 -
Gürcistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Twitter'dan paylaştığı mesajında, Gaziantep kara yolunda dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kurbanlar için en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz. Bu zor zamanlarda Gürcistan, Türk kardeşlerin yanında yer almaktadır."

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