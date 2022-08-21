Gürcistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, dün Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Twitter'dan paylaştığı mesajında, Gaziantep kara yolunda dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Kurbanlar için en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz. Bu zor zamanlarda Gürcistan, Türk kardeşlerin yanında yer almaktadır."