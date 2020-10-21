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Aktüel Gürcistan'da banka soymak isteyen saldırgan 20 kişiyi rehin aldı
Aktüel

Gürcistan'da banka soymak isteyen saldırgan 20 kişiyi rehin aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 17:06:35 -
Gürcistan'da banka soymak isteyen saldırgan 20 kişiyi rehin aldı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da banka soymak amacıyla yaklaşık 20 kişiyi rehin alan saldırgan, güvenlik güçlerinin banka binasından uzaklaşmasını talep ederek aksi durumda rehineleri öldüreceğini söyledi.

Başkent Tiflis'e 300 kilometre mesafedeki Zugdidi kentinde bir bankaya giren ve 20 civarında kişiyi rehin alan saldırgan, olay yerine gelen polis güçlerinden banka binasından uzaklaşmalarını talep etti.

Yaklaşık 500 bin dolar para istediği iddia edilen saldırgan, rehinelerden birinin üzerinden taleplerini bir Gürcü televizyon kanalına iletti. TV'ye bağlanan rehinelerden Irakli Kvaratskhelia, saldırganın polislerin banka binasından uzaklaşmadığı sürece rehineleri öldürmeye başlayacağını söylediğini aktardı.

Güvenlik güçlerinin operasyonu devam ediyor.

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