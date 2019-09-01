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Gürcistan uyruklu kadın evde ölü bulundu

Artvin’in Hopa ilçesinde Gürcistan uyruklu bir kadın, kaldığı arkadaşlarının evinde ölü bulundu.

01 Eylül 2019 Pazar 12:14
Gürcistan uyruklu kadın evde ölü bulundu

Artvin’in Hopa ilçesinde Gürcistan uyruklu bir kadın, kaldığı arkadaşlarının evinde ölü bulundu.


İlçeye bağlı Dumlupınar Caddesi’nde bulunan iki arkadaşının evinde kalan Dali Mamakhasili isimli 48 yaşındaki Gürcistan uyruklu kadın, sabah saatlerinde arkadaşları tarafından hareketsiz bulundu. Evinde kaldığı arkadaşlarının ambulansı ve polisi araması üzerine olay yerine ekipler Mamakhasili’nin öldüğünü tespit etti. Ev güvenlik şeridi altına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri ve Hopa Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yapıldı. Mamakhasili incelemelerin ardından Hopa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. İlk tespitlere göre Mamakhasili’nin astım hastası olduğu ve dün akşam aldığı alkolün hastalığını tetiklemesi sonucu ölmüş olabileceği düşünülüyor.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 12:14
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