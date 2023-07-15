Gürcistan Türkiye'ye rakip oldu! Resmen yapıyorlar

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, Rusya vatandaşlarının Avrupa’ya transit uçuşları için yeni bir hub oluşturulması planlanıyor.



Vnukovo Havaalanı’nın ve Azimut hava yolu şirketinin sahibi Vitaliy Vantsev, Tiflis’te Rusya vatandaşlarının Avrupa uçuşları için dördüncü transit hub’ın oluşturulacağını açıkladı.



Rusya’dan doğrudan uçuşların kapalı olduğu Paris, Nice, Roma gibi destinasyonlara Gürcistan üzerinden üzerinden uçulabildiğini belirten Vantsev, böylece İstanbul, Erivan ve Bakü’nün ardından Tiflis’te dördüncü hub’ın faaliyete gireceği bilgisini verdi.



Moskova’dan Nice’e Gürcistan Hava Yolları ile Tiflis aktarmalı tek yön uçuş fiyatları çarşamba günleri 408, cuma günleri 634 euro.



Rusya ile Gürcistan arasında Ağustos 2029’da yasaklanan uçuşlar, geçen mayıs ayından itibaren yeniden başlatılmıştı.

Turkrus