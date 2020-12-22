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Aktüel Gürcistan Kızılhaç Başkanı Loladze AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Gürcistan Kızılhaç Başkanı Loladze AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 18:06:20 -
Gürcistan Kızılhaç Başkanı Loladze AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TİFLİS (AA) - Gürcistan Kızılhaç Başkanı Natia Loladze, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Loladze, Gürcistan Kızılhaç Tiflis ofisinde oylama hakkında bilgi alarak, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan “yaşam”, “spor” ve “haber” kategorilerden 3 fotoğraf seçti.

Haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" başlıklı fotoğrafını seçen Loladze, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 2020'de dünya gündeminde geniş şekilde yer aldığını, söz konusu fotoğrafın da bir doktorun salgınla zorlu mücadelesini iyi anlattığını belirtti.

Loladze, sporda Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" başlıklı fotoğrafını oylayarak, "Bu fotoğrafı çerçeveye yerleştirip duvara asmak isterim." dedi.

Yaşam kategorisinde ise Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı`nda gün batarken" karesine oy veren Loladze, burada fotoğraf çekim tekniğinden çok etkilendiğini söyledi.

Loladze ayrıca, AA'nın Gürcistan'da Kızılhaç ile Türk Kızılay'ın ortak faaliyetlerini yakından takip ettiğinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "AA ile uzun yıllardır çalışıyoruz. Türk Kızılay ile bizim birçok faaliyetimizin haberini yaptı." diye konuştu.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Loladze tüm fotoğrafların birbirinden daha iyi olduğunu ve oradan birini seçmenin çok zor olduğunu dile getirdi.

Loladze, "Tüm fotoğraflar mükemmel. Anadolu Ajansını tebrik ediyorum. Fotoğraflar o kadar güzel ki bence bu oylamaya katılan tüm fotoğrafçılar yarışmada şimdiden kazanmış sayılır." şeklinde konuştu.



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