Bir dönem başladı: Türkiye-Azerbaycan savunma iş birliğinde dikkat çeken temas! AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA

Türkiye ile Azerbaycan savunma sanayii iş birliği için kritik bir temas gerçekleşti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Halid Ahadov, bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki askeri iş birliği, Azerbaycan’ın Karabağ’a düzenlediği ‘Tek Vatan Harekatı’ sırasında doruk noktasına ulaşmıştı. Bu süreçte Türk savunma sanayii ürünlerini aktif olarak kullanan Azerbaycan, harekat sonrası da ordusunun modernizasyonu için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Halid Ahadov ile bir araya geldi. Görüşmede, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci de hazır bulundu. Görüşme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’a düzenlediği ziyaretten hemen hemen 1 ay sonra gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan ziyareti sırasında Yaşar Güler ve Prof. Dr. Haluk Görgün, ilk kez ‘Milli Savunma Bakanı’ ve ‘Savunma Sanayii Başkanı’ sıfatlarıyla Bakü’de bulunmuşlardı. SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgilere göre; Ahadov, Milli Savunma Bakanlığı’nın ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada Türk savunma sanayii şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Ahadov ve beraberindeki heyet, yarın çeşitli Türk savunma sanayii şirketlerini ziyaret edecek.

İki ülke arasındaki savunma sanayii ilişkileri

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma sanayii iş birliği, uzun yıllardır devam ediyor. Tek Vatan Harekatı öncesinde savunma tedarikini daha çok İsrail’den gerçekleştiren Azerbaycan, harekat sırası ve sonrasında ise Türkiye’den çok önemli savunma tedarikinde bulundu. Halihazırda Türk savunma sanayii şirketleri, Azerbaycan Ordusu’nun Sovyet yapımı eski nesil teçhizatlar yerine modern savunma teçhizatlarıyla donatılması konusunda aktif rol oynuyor.

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AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA, TRLG-230 Karadan Karaya Füze Sistemi, HAKİM Hava Komuta Kontrol Sistemi, Lazer Güdüm Kiti, Kanatlı Güdüm Kiti, COBRA Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, BORA-12 Keskin Nişancı Tüfeği ve Mobil Uydu Terminali, açık kaynaklara göre Azerbaycan Ordusu’nun kullanımındaki Türk savunma sanayii ürünlerinin yalnızca bir kısmını oluşturuyor.

Savunmadaki dönem iş birliklerine yansıyacak

Öte yandan son dönemde Milli Savunma Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasındaki koordinasyonun, giderek arttığı gözüküyor. Artan bu koordinasyonun, Türkiye’nin diğer ülkelerle arasındaki savunma iş birliklerine de yansıması bekleniyor.

Özellikle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma sanayii tedariklerinin artık hızla platform boyutuna geçmesi bekleniyor. Diğer bir tarafından Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Ordusu’na yönelik eğitim desteğini de sürdürüyor. İki kardeş ülkenin orduları, sürekli olarak ortak tatbikatlar gerçekleştiriyorlar.