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Dünya Gürcistan Başbakanı Mike Pompeo'yu kabul etti
Dünya

Gürcistan Başbakanı Mike Pompeo'yu kabul etti

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu kabul etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 13:06:00 -
Gürcistan Başbakanı Mike Pompeo'yu kabul etti

Başkent Tiflis'te resmi temaslarda bulunan Pompeo, Başbakan Giorgi Gakharia ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve iş birliği konuları ele alındı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden önce açıklamada bulunan Pompeo, Gürcistan'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İki ülke arasında 30 yıllık dostane ilişkilerin mevcudiyetine dikkati çeken Pompeo, Gürcistan'ın işgal altındaki topraklarıyla (Abhazya ve Güney Osetya) ilgili sorunları çözmesinde Tiflis hükümetine destek verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Sizi demokratik ilkelerde destekliyoruz ve ülkenizin işgal edilmesinden kaynaklanan acı ve zorluklarla ilgili konularda birlikte çalışıyoruz. Gelecekte ülkenizdeki demokrasi sürecinin desteklenmesi, özgür ve adil seçimler için gerekli kurumların güçlendirilmesi, sağlıklı tartışma ve demokrasi için her şeyi yapacağız."

Başbakan Gakharia da ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini somut şekilde desteklediği için ABD'ye teşekkür ederek, "Bu konunun (ABD'nin desteği) toprakları işgal edilen ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorsunuz çünkü işgalci güçler hala bizim topraklarımızda konuşlanmış durumda." dedi.

Daha sonra Pompeo, Ortodoks Kilisesi Patriği 2'nci İlia ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle ayrı ayrı görüştü.

Muhalefet yeniden seçim için protesto düzenledi

Öte yandan, Pompeo'nun Gürcistan temasları sürerken, 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimin sonuçlarını kabul etmeyen ve hükümeti yeniden seçime çağıran muhalefet partileri ve destekçileri Tiflis sokaklarına indi.

Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapatan göstericiler, ellerindeki "Seçimde şike var" yazılı pankartlar ve ABD-Gürcistan bayraklarıyla sessiz protesto düzenledi. Gösteriye katılan binlerce kişi daha sonra Parlamento binasına yürüdü.

Pompeo ülkedeki temaslarının ardından İsrail'e hareket etti.

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