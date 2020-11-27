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Gündem Gürcan Karakaş'tan yerli otomobil ile ilgili önemli açıklama
Gündem

Gürcan Karakaş'tan yerli otomobil ile ilgili önemli açıklama

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, "Tedarikçi seçimlerini tamamladık. Toplam 101 tedarikçinin yüzde 75’i yerli ve bunun da çoğunluğu TAYSAD üyesi kuruluşlardan, yüzde 25’i ise tüm dünyadan kuruluşlardan oluşuyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 16:41:00 -
Gürcan Karakaş'tan yerli otomobil ile ilgili önemli açıklama

İstanbul Sanayi Odası’nın kasım ayı meclis toplantısında konuşan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, "Elektrikli aracın belki de en önemli parçası batarya için bu konuda kendini kanıtlayan Farasis ile anlaşma imzaladık. Yerli tedarikten sağlayamadığımızda, en iyisi neredeyse oradan almamız gerekiyor. Şimdiye dek 200 start-up inceledik ve 9’u ile çalışmaya başladık" dedi.

Yılda 175 bin araç

Karakaş, "Gemlik’te toplam 1,2 milyon metrekare arazide 175 bin metrekarelik bir tesisimiz olacak ve 4.300 kişiye istihdam oluşturacak. Yıllık 175 bin araç kapasitesine sahip tesisimizde, 2032’ye kadar 1 milyon toplam üretim olacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye’nin yerli otomobil projesi TOGG’un stratejik önemde olduğunu vurgulayarak, "TOGG, yerli otomobil üretmekten daha fazlasıdır. Türkiye’nin teknolojik birikimine katkı yapacaktır" diye konuştu.

 

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