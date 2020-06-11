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Siyaset

Gürbüz Çapan’dan CHP’yi karıştıracak açıklama! ‘Başıma ne geldiyse onun yüzünden geldi’

CHP’li Gürbüz Çapan’dan CHP’yi karıştıracak açıklamalar geldi. Bugüne kadar birçok soruşturma geçirip cezaevine atıldığını ifade eden Çapan Deniz Baykal’ı hedef göstererek, ‘Başıma ne geldi ise Baykal-Eruygur çetesi tarafından geldi, Beni siyasetten atmaya çalışan Deniz Baykal'dı’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:37:00 -
Gürbüz Çapan’dan CHP’yi karıştıracak açıklama! ‘Başıma ne geldiyse onun yüzünden geldi’

CHP’li Gürbüz Çapan Mehmet Mert'e konuştu. Bugüne kadar birçok soruşturma geçirdiğini ve cezaevine atıldığını ifade eden Çapan, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal tarafından siyasetin dışına itilmek istendiğini dile getirdi.

Gürbüz Çapan gelen soruya CHP’yi karıştıracak nitelikte cevap verdi.

Siz son 2 yerel seçimde aday adayı oldunuz. Bir genel seçimde aday adayı oldunuz. Tam böyle Gürbüz Çapan yeniden aday derken hep cezaevine gönderildiniz. Çapan'ın parti içinde de hısımları çoktu. Bugün onlardan ne ölçüde kurtuldunuz?

‘Baykal ve o dönemin jandarması Şener Eruygur falan. CHP'yi Türkleştirmek peşindeydiler. Ben de CHP herkesin partisidir diye bir anlayış ortaya koydum. Beni siyasetten atmaya çalışan Deniz Baykal'dı yani. Ben diğer halklara düşman değildim. Hekimim ben. Erkeğe babam gibi kadına anam gibi bakarım. Ama beni haydut gibi anlattılar. Başıma ne geldi ise Baykal-Eruygur çetesi tarafından geldi. Amcam Ermenistan'dan Türkiye'ye kaçmış. Kan davalarına düşmüş Göle'ye gitmiş, uzun yıllar Çıldır'da çobanlık yapmış. Jandarma Genel Komutanlığı dedem hakkında böyle uydurma şeyler yazmış tutmuş.’

Kaynak: Gazete Damga

Mecliste Deniz Baykal gerilimi
Mecliste Deniz Baykal gerilimi

Siyaset

Mecliste Deniz Baykal gerilimi

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Yorumlar

EVREN

ADAM OLSAN DENİZ BAYKAL SANA TAKAR MIYDI? TAKMAZDI NETEKİM!
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ziyag

bütün esenyurtu parselledin kars mafya bozuntusu. biz senin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz.
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