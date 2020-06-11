Gürbüz Çapan’dan CHP’yi karıştıracak açıklama! ‘Başıma ne geldiyse onun yüzünden geldi’

CHP’li Gürbüz Çapan Mehmet Mert'e konuştu. Bugüne kadar birçok soruşturma geçirdiğini ve cezaevine atıldığını ifade eden Çapan, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal tarafından siyasetin dışına itilmek istendiğini dile getirdi.

Gürbüz Çapan gelen soruya CHP’yi karıştıracak nitelikte cevap verdi.

Siz son 2 yerel seçimde aday adayı oldunuz. Bir genel seçimde aday adayı oldunuz. Tam böyle Gürbüz Çapan yeniden aday derken hep cezaevine gönderildiniz. Çapan'ın parti içinde de hısımları çoktu. Bugün onlardan ne ölçüde kurtuldunuz?

‘Baykal ve o dönemin jandarması Şener Eruygur falan. CHP'yi Türkleştirmek peşindeydiler. Ben de CHP herkesin partisidir diye bir anlayış ortaya koydum. Beni siyasetten atmaya çalışan Deniz Baykal'dı yani. Ben diğer halklara düşman değildim. Hekimim ben. Erkeğe babam gibi kadına anam gibi bakarım. Ama beni haydut gibi anlattılar. Başıma ne geldi ise Baykal-Eruygur çetesi tarafından geldi. Amcam Ermenistan'dan Türkiye'ye kaçmış. Kan davalarına düşmüş Göle'ye gitmiş, uzun yıllar Çıldır'da çobanlık yapmış. Jandarma Genel Komutanlığı dedem hakkında böyle uydurma şeyler yazmış tutmuş.’

Kaynak: Gazete Damga