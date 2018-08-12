Gurbetçiye ‘BİP’le her yer Türkiye

Türkiye hattını BİP’e 2. numara olarak ekleyen Avrupa’da yaşayan Türkler, tek telefonda iki hat kullanabilmeye başladı. Yurt dışı ve Türkiye’de iki ayrı hattı bulunan vatandaşlar BİP’le iki telefon numarasını tek cihaz üzerinden kullanabilecek. “İkinci Numaram Bip’te” servisi sayesinde Avrupa’da yaşayan Türkler hem yaşadığı ülkenin hattını hem de Türkiye hattını tek telefonda kullanacak ve hatlarının kapanması derdinden de kurtulacak. Turkcell Europe ve Lifecell Ventures Genel Müdürü Barbaros Özdemir, “Lifecell One paketi ile kullanıcılar yılda 1 kez ödeme yapacak, paket içeriğindeki faydalardan 12 ay boyunca yararlanabilecek. Bu paketi alan kullanıcıların hatları 15 ay boyunca yükleme yapılmasa da kapanmayacak” değerlendirmesinde bulundu.