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Gündem Gurbetçilere müjde! Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlık açıklaması
Gündem

Gurbetçilere müjde! Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlık açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-05-31 14:09:00 -
Gurbetçilere müjde! Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlık açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da çıkan yeni yasayla, bu ülkedeki Türklerin vatandaşlıklarını korumak kaydıyla yeniden Türk vatandaşı olabileceklerini açıkladı.

Almanya'da yaşayan Türklerin yıllardır beklediği düzenleme sonunda gerçekleşti. Ülkedeki Türklerin Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabileceği açıklandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanun değişikliğiyle, Almanya Türk Toplumu üyeleri artık Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabilecekler. Almanya'daki tüm başkonsolosluklarımız anılan tarihten itibaren başvuruları almaya hazır olacaklar. Almanya'daki Türk toplumunun uzun yıllardır beklediği ve hak ettiği söz konusu yasal düzenleme, Türk-Alman ilişkileri bakımından olumlu, anlamlı ve değerli bir gelişme" denildi.

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