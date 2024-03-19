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Sosyal Medya Gurbetçi vatandaş sığınmacı düşmanı Ümit Özdağ’ı rezil etti!
Sosyal Medya

Gurbetçi vatandaş sığınmacı düşmanı Ümit Özdağ’ı rezil etti!

Yeniakit Publisher
2024-03-19 21:52:00 - 2024-03-19 22:05:46

Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ, gurbetçi bir vatandaştan tokat gibi sözler işitti. Özdağ, duydukları karşısında da pişkin pikin gülmekle yetindi.

Tek siyasi programı ırkçılık özelinde Arap düşmanlığı olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gurbetçi bir vatandaşın söyledikleriyle yerin dibine girdi.

Özdağ'ı karşısında gören gurbetçi bir kadın, ırkçılığa tepki gösterdi. Özdağ'a, "Sizin sığınmacılarla derdiniz ne?" diye soran gurbetçi kadın, "Avrupa'ya gittiğimizde biz de sığınmacıyız. Hala da oradayız. Derdiniz ne?" ifadelerini kullandı.

Özdağ gurbetçi kadına, "Türkler Avrupa'da sığınmacı değil. Orada çalışıyorlar." karşılığını verdi. Gurbetçi kadın sözlerinin arkasında durarak, "Bize orada auslander (yabancı) diyorlar. Buraya geldiğimiz zaman da Almancıyız." şeklinde konuştu.

Gurbetçi kadın sözlerini, "Avrupa'da yaşayanlar, sığınmacının ne olduğunu biliyorlar." sözleriyle tamamladı. 

Verecek cevabı kalmayan Ümit Özdağ ise "pişkin pişkin" gülmekle yetindi.
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