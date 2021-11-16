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Gündem Gurbetçi babanın evlat feryadı
Gündem

Gurbetçi babanın evlat feryadı

İsviçre’de yaşayan Tahir Söylemez, çocuklarını görmek için geldiği Türkiye’de eski eşinin zorbalığına takıldı. 90 gündür çocuklarıyla görüştürülmeyen Söylemez, sonunda hakim, vali ve siyasi partilere başvurarak çocuklarını görmek için yardım istedi. Ancak kapılar Söylemez’in yüzüne kapandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 10:52:00 -
Gurbetçi babanın evlat feryadı

Resul Ekrem Şahan  Ankara

İsviçre’de yaşayan Tahir Söylemez, çocuklarını görmek için izinli olarak geldiği Türkiye’de boşanma davası devam eden eski eşinin kendisini çocuklarıyla görüştürmemekte inat etmesi üzerine 90 gün süren mücadelesi resmi prosedürlere takıldı. Sesini duyurmak için Elazığ adliyesi önünde başlattığı açlık grevini de 3 günün sonunda bitirmek zorunda kalan Söylemez, kanuni izin hakkı dolmadan İsviçre’ye dönmek zorunda.

Elazığ’da bulunduğu süre zarfında hakim, vali ve siyasi partilerin temsilcileriyle görüşerek mağduriyetini anlatan ve sadece çocuklarını görmek için yardım isteyen Söylemez, ‘hukuk işlerine karışmıyoruz’ cevabını aldı. Kapıların yüzüne kapandığı Söylemez, “Boşanma davası ve çocuklarımı göremediğim için başlattığım açlık grevi 3 gün sürdü. Grev sonunda hakim benimle görüştü. Hakim bana bireysel olarak temennide bulundu. ‘Gençsin buna gerek yok. Git hayatına bak’ dedi. Ama böyle bir durumda hayatıma nasıl bakayım. Evlatlarımı nasıl geride bırakayım. Feryadımı duyan Yeni Akit’ten de Allah razı olsun” dedi.

Çocuklarımı göremeden dönmek çok acı!

İsviçre’ye kanuni izin hakkı dolmadan dönmek zorunda olduğunu vurgulayan Söylemez, “Ay sonunda İsviçre’ye geri döneceğim. Ama çocuklarımı görmeden dönecek olmam çok acı verici. En son aralık ayında icra yoluyla çocuklarımı gördüm. Fakat velayet annelere verildiği için çocukları babaya düşman büyütüyorlar. Annem babam yaşlı, onlarla da görüştürmüyorlar. Hatta küçük yeğenlerimle dahi irtibat kurmalarını engelliyorlar. Çocuklarımı benden ve ailemden uzaklaştırıyorlar” dedi.

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Yorumlar

Aslan akbey

Hukuk işlerine karışmayan o siyasiler be yöneticiler konu bir kadının mağduriyeti ? Olduğunda sürecin sonuna kadar takipçisiyiz diyorlar . Allah’a havale . Artık CHP bile iktidara gelse (ki gelemez biliyorum ) umrumda degil . Babaya zulüm arşı titretiyor bu ülkede
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Kadın şeytandır.

Yarın bu adam cinnet getirse sorumlusu kim olucak
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