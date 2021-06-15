Gurbetçi anneden evlat nöbetine ziyaret

Hasan Eğrigöz Ankara

Annelerin HDP ve PKK’ya karşı mücadelesinin tam bu noktada başladığına işaret eden Maide T, “Buraya gelmek boynumun borcuydu. Burada yakılan ateş hepimize yol gösterdi. Umarım Avrupa’daki diğer annelerde bir gün ayağa kalkar. Çünkü PKK, Avrupa’da da binlerce ailenin canını yaktı ve yakmaya devam ediyor. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Avrupa’daki insanların çoğu PKK’yı Kürtlerin savunucusu olarak görüyor. Kürtlerin canını, malını alan, evlatlarını çalan bir örgüt ancak Kürtlerin düşmanı olabilir. Katil ordusu bizi temsil edemez. Çocuğum gelene kadar asla bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim” dedi.

Evlat nöbetinin ilk gününden itibaren HDP önünde bekleyen annelerden Ayşegül Biçer de Maide annenin Diyarbakır annelerini ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. “Burada Maide annemizin de sesi olacağız” diyen Biçer, 3 Eylül 2019’da Diyarbakır HDP il binası önünde başlattıkları eylemle yükselen feryadın Almanya, Berlin, Şırnak, Hakkari, Van, İzmir ve Muş’a yayılmasının tüm anneler için büyük bir umut olduğunu kaydetti.

Biçer, “İnanıyorum ki anneler isterse dağları delecek. PKK’nın ismini yeryüzünden silecek” diye konuştu. HDP ve PKK’lılardan sürekli tehdit alan, evi hedef gösterilen Ayşegül Biçer gibi, PKK’lı teröristler tarafından tehdit edilen ve evinin önünde pusu kurulan acılı baba Süleyman Aydın, “2 yıldır her şeye rağmen devam eden bu nöbet evlatlarımız gelinceye kadar sürecek. Korkmadık, korkmuyoruz da. Buradaki hiç kimse evladından vazgeçmeyecek. Her şeyi göze alıp geldik. Biz burada sadece evlatlarımızı istiyoruz. Oğlum Özkan’ı yıllardır görmüyorum. Onu almadan da hiçbir yere ayrılmayacağım” dedi.