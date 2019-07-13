Gurbetçi ailenin otomobili devrildi: 5 yaralı Aksaray- Ankara yolunun 16'ncı kilometresinde, içinde Almanya'dan gelen ailenin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu, 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki Almanya'dan gelen aynı aileden 5 kişi yaralandı.



Kaza, 16.30 sıralarında, Aksaray- Ankara yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Ankara yönünden Aksaray'a giden Mehmet Çekiç (68) yönetimindeki GM IC 91 Almanya plakalı otomobil, yoldan çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, Almanya'dan gelen ve tatil için memleketleri Aksaray'a giden sürücü Mehmet Çekiç ile eşi Meryem (61), çocukları Güler (39), Yasemin (18) ve Dicle Çekiç(15) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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