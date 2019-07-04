0553 313 94 23

Güral: ”Fındık üreticisi ve ülke kazanan taraf olacak”

Türkiye Meyve Üreticileri Birliği Genel Başkanı ve 19 Mayıs Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Alaattin Gülal, 2019 yılında fındık üreticisinin ve ülkenin kazanan taraf olacağı konusundaki öz güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:05
Güral: ”Fındık üreticisi ve ülke kazanan taraf olacak”

Türkiye Meyve Üreticileri Birliği Genel Başkanı ve 19 Mayıs Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Alaattin Gülal, 2019 yılında fındık üreticisinin ve ülkenin kazanan taraf olacağı konusundaki öz güvenlerinin tam olduğunu söyledi.


Türkiye Meyve Üreticileri Birliği Genel Başkanı, 19 Mayıs Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Alaattin Gülal, ”Doğu ve Orta Karadeniz’de yaptığımız incelemelerde ve daha çok fındığın yoğun olduğu bu bölgede fındıkta küllenme Trabzon’da, Ordu’da, Giresun’da yoğun olmak üzere Samsun ilinde kısmen daha az olduğu görülmekte. Önümüzdeki 5-10 gün içerisinde küllenmeden dolayı havalar ısındığında yüzde 20, yüzde 25 civarında illere göre değişiklik olmak üzere hasar olduğu görülmekte. Bu da önümüzdeki günlerde yansıyacak. Şu anda görünen duruma göre 700 bin ton civarında fındık olacak gibi" dedi.


2019 yılında fındık üreticisinin ve ülkenin kazanan taraf olacağı konusundaki öz güvenlerinin tam olduğunu belirten Gülal, "Bizim ülkemizde tam bir rekolteli kapasite olmuş olsa 1 milyon ton fındık olmaması elde değil. Türkiye’de fındık üreticisinin örgütlenme anlamında yarısı Samsun ili. Bunun içerisinde tarım danışmanlarının çalışması, çiftçi örgütlerinin ve Samsun’un bütün ilçelerinde ki organik üretim ciddi manada Samsun’a katkı sağladığını şu an itibarıyla gözlemliyoruz. Tarım Bakanlığı, Samsun İl tarım Müdürlüğü ve Samsun’daki çiftçi örgütleri ve özellikle üretici birliklerinin ciddi manada katkı sağlıyor. Şu an itibarıyla en iyi rekoltenin Samsun’da olduğu, bugüne kadar Türkiye’de Ordu birinci, Giresun ikinci, Samsun ve Sakarya üçüncülük ve dördüncülüğü paylaşırken bu yıl büyük ihtimalle Samsun ikinci sıraya yerleşecek. Çünkü Samsun’daki rekolte diğer illerden baya farklı ve önde gözüküyor. Diğer taraftan fındık rekolte çalışmaları tarım bakanlığı nezrinde devam etmektedir. Ancak bu rekoltenin daha net bir şekilde ortaya koyulması için bu ayın 25’i beklenmesi gerekiyor. 2018 yılında fındık 13 TL’den işlem gördü ve satıldı. 2019 yılı olarak ise bize göre 17-18 ağırlıklı bir fiyat çitçi anlamında olumlu bir sonuç gösterecektir" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyet programı uygulayan çocuk nasıl motive edilir?
    1. Diyet programı uygulayan çocuk nasıl..
    2. GÜNCELLEME - Japonya'da şiddetli..
    3. ’50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı..
    4. Antalyalı yatırımcı Baltıklara açılıyor
    5. Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi
    6. Terör operasyonunda 7 gözaltı!..
    7. Işıl Özgentürk'e "başörtülüleri..
    8. Akıncı Üssü davası
    9. Ankara’ya Hacı Turan damgası
    10. Başkan Yardımcısı Gürses, hacı..
    11. Uzmanından topuk dikenine dair uyarılar
    12. Eski bakan Işılay Saygın hastaneye..
    13. Terör örgütlerine Sakarya’da darbe:..
    14. Memur-Sen Öner’e emanet
    15. Rus ve Suriye uçakları İdlib civarını..
    16. (Özel Haber) Edirne’de bir garip..
    17. "15 Temmuz'u Anlamak" Paneli
    18. Tekirdağ’da Zıpkınla Balık Avı..
    19. Manavgat Belediyesi 6. Dragon Kano..
    20. KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı..
    21. FETÖ’den yargılanan tarihçi yazar..
    22. Başkan Şerifoğulları, “Kapalı kapılar..
    23. ‘İlk Adım Ebe-Gebe Okulu’ projesi..
    24. Filistin Esirler Komitesi'nden "İsrail..
    25. Ahmet Hamdi Tanpınar Yarışması..
    26. "BM'nin açıkça özür dilemesi gerekir"
    27. Kocaeli'de dolandırıcılık iddiası: 3..
    28. Ankara ile Moskova belediyeleri..
    29. Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan..
    30. Malatya’da 6 kişinin yaralandığı kaza..
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!