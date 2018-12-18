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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

18 Aralık 2018 Salı 13:21
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

ŞehirEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA169.621-0,61
BIST ANKARA115.114-0,22
BIST ANTALYA56.4430,48
BIST BALIKESİR43.043-0,17
BIST BURSA123.5720,66
BIST DENIZLI80.654-0,06
BIST ISTANBUL90.7570,36
BIST IZMIR149.6020,32
BIST KAYSERI259.3610,41
BIST KOCAELI212.355-1,09
BIST KONYA57.3461,47
BIST TEKIRDAĞ151.2161,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 13:21
  1. Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

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