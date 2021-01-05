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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2021-01-05 13:36:26 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.399-0,21
BIST ANKARA2.4330,33
BIST ANTALYA2.3712,51
BIST BALIKESİR2.121-0,69
BIST BURSA3.7831,30
BIST DENIZLI2.805-0,21
BIST ISTANBUL1.5690,52
BIST IZMIR3.4401,53
BIST KAYSERI8.6070,15
BIST KOCAELI3.5112,51
BIST KONYA3.532-0,73
BIST TEKIRDAĞ9.5851,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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