Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.399
|-0,21
|BIST ANKARA
|2.433
|0,33
|BIST ANTALYA
|2.371
|2,51
|BIST BALIKESİR
|2.121
|-0,69
|BIST BURSA
|3.783
|1,30
|BIST DENIZLI
|2.805
|-0,21
|BIST ISTANBUL
|1.569
|0,52
|BIST IZMIR
|3.440
|1,53
|BIST KAYSERI
|8.607
|0,15
|BIST KOCAELI
|3.511
|2,51
|BIST KONYA
|3.532
|-0,73
|BIST TEKIRDAĞ
|9.585
|1,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)