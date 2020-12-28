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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:33:47 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.0890,74
BIST ANKARA2.3350,62
BIST ANTALYA2.1011,26
BIST BALIKESİR2.1143,05
BIST BURSA3.5361,25
BIST DENIZLI2.8181,09
BIST ISTANBUL1.5180,88
BIST IZMIR3.2961,67
BIST KAYSERI8.3281,06
BIST KOCAELI3.4292,01
BIST KONYA3.0940,14
BIST TEKIRDAĞ9.4900,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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