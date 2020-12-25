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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-25 13:35:40 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.0920,81
BIST ANKARA2.3290,53
BIST ANTALYA2.1121,19
BIST BALIKESİR2.0531,13
BIST BURSA3.5320,90
BIST DENIZLI2.8040,85
BIST ISTANBUL1.5160,56
BIST IZMIR3.2530,72
BIST KAYSERI8.1870,86
BIST KOCAELI3.3861,21
BIST KONYA3.1100,74
BIST TEKIRDAĞ9.5520,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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