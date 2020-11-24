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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:27:09 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.331-0,39
BIST ANKARA2.2370,32
BIST ANTALYA1.8880,19
BIST BALIKESİR1.6890,74
BIST BURSA3.5411,31
BIST DENIZLI2.8430,10
BIST ISTANBUL1.389-0,03
BIST IZMIR3.0221,23
BIST KAYSERI7.2972,69
BIST KOCAELI3.0821,63
BIST KONYA2.497-0,35
BIST TEKIRDAĞ8.972-0,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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