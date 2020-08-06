Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|3.695
|-5,86
|BIST ANKARA
|1.969
|-4,73
|BIST ANTALYA
|1.233
|-7,24
|BIST BALIKESİR
|1.171
|-5,46
|BIST BURSA
|2.431
|-5,99
|BIST DENIZLI
|2.289
|-4,85
|BIST ISTANBUL
|1.109
|-3,62
|BIST IZMIR
|2.290
|-3,19
|BIST KAYSERI
|5.056
|-5,94
|BIST KOCAELI
|2.223
|-2,53
|BIST KONYA
|1.308
|-8,84
|BIST TEKIRDAĞ
|7.566
|-2,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)