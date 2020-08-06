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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-08-06 13:25:38 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 3.695 -5,86
BIST ANKARA 1.969 -4,73
BIST ANTALYA 1.233 -7,24
BIST BALIKESİR 1.171 -5,46
BIST BURSA 2.431 -5,99
BIST DENIZLI 2.289 -4,85
BIST ISTANBUL 1.109 -3,62
BIST IZMIR 2.290 -3,19
BIST KAYSERI 5.056 -5,94
BIST KOCAELI 2.223 -2,53
BIST KONYA 1.308 -8,84
BIST TEKIRDAĞ 7.566 -2,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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