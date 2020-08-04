  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:22:00 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.180 -0,48
BIST ANKARA 2.135 0,12
BIST ANTALYA 1.460 -1,54
BIST BALIKESİR 1.283 1,35
BIST BURSA 2.751 -0,64
BIST DENIZLI 2.411 -2,01
BIST ISTANBUL 1.171 0,55
BIST IZMIR 2.470 -0,09
BIST KAYSERI 5.557 -1,26
BIST KOCAELI 2.375 0,37
BIST KONYA 1.551 -3,28
BIST TEKIRDAĞ 7.465 -4,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı