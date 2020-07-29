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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-29 13:25:52 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.209 -0,41
BIST ANKARA 2.168 -0,26
BIST ANTALYA 1.462 0,65
BIST BALIKESİR 1.263 -0,91
BIST BURSA 2.752 2,40
BIST DENIZLI 2.375 -1,37
BIST ISTANBUL 1.175 -0,74
BIST IZMIR 2.499 -0,67
BIST KAYSERI 5.564 -0,87
BIST KOCAELI 2.373 0,72
BIST KONYA 1.635 2,26
BIST TEKIRDAĞ 7.797 6,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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