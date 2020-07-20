Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|445.700
|3,11
|BIST ANKARA
|216.337
|0,73
|BIST ANTALYA
|145.780
|1,08
|BIST BALIKESİR
|135.203
|1,82
|BIST BURSA
|267.646
|1,93
|BIST DENIZLI
|244.307
|0,72
|BIST ISTANBUL
|123.904
|0,54
|BIST IZMIR
|252.619
|0,72
|BIST KAYSERI
|571.873
|0,43
|BIST KOCAELI
|237.470
|0,22
|BIST KONYA
|154.432
|7,31
|BIST TEKIRDAĞ
|781.807
|1,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)