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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-30 14:22:43 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 344.550 0,46
BIST ANKARA 199.550 1,47
BIST ANTALYA 116.799 2,25
BIST BALIKESİR 129.016 1,55
BIST BURSA 231.484 1,16
BIST DENIZLI 257.688 0,48
BIST ISTANBUL 121.322 0,70
BIST IZMIR 240.494 1,24
BIST KAYSERI 532.635 2,95
BIST KOCAELI 229.563 0,31
BIST KONYA 105.422 1,78
BIST TEKIRDAĞ 739.650 1,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

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