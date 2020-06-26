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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-26 14:27:41 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 344.563 0,15
BIST ANKARA 195.421 1,01
BIST ANTALYA 111.694 0,52
BIST BALIKESİR 124.444 0,91
BIST BURSA 225.550 1,78
BIST DENIZLI 261.795 -1,43
BIST ISTANBUL 119.801 0,90
BIST IZMIR 236.405 0,92
BIST KAYSERI 521.906 1,51
BIST KOCAELI 227.385 1,87
BIST KONYA 103.287 1,32
BIST TEKIRDAĞ 730.541 0,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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