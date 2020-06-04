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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:20:40 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 328.657 0,28
BIST ANKARA 190.422 0,51
BIST ANTALYA 104.609 1,36
BIST BALIKESİR 121.495 -0,08
BIST BURSA 203.869 0,08
BIST DENIZLI 214.184 5,02
BIST ISTANBUL 112.882 0,57
BIST IZMIR 220.726 0,96
BIST KAYSERI 476.109 -1,50
BIST KOCAELI 214.270 -1,06
BIST KONYA 101.815 0,79
BIST TEKIRDAĞ 711.297 -3,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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