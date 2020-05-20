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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:30:09 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 320.908 1,31
BIST ANKARA 183.823 0,68
BIST ANTALYA 99.141 0,01
BIST BALIKESİR 125.012 0,17
BIST BURSA 186.902 0,57
BIST DENIZLI 172.892 0,83
BIST ISTANBUL 104.883 0,82
BIST IZMIR 212.423 0,08
BIST KAYSERI 470.168 1,52
BIST KOCAELI 207.031 1,26
BIST KONYA 94.304 0,72
BIST TEKIRDAĞ 687.004 0,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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